"Пираты Карибского моря" возвращаются: появится ли Джонни Депп в шестой части

Шестой фильм из серии "Пираты Карибского моря" уже некоторое время находится в разработке, и, согласно последним сведениям осведомленных источников, главный герой франшизы Капитан Джек Воробей возвращается в следующей части.
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