Николай Патрушев заявил о росте роли факторов силы в международных отношениях

Это требует усиления морской составляющей вооружённых сил, сказал помощник президента. По его словам, нынешняя военно-политическая обстановка, характеризующаяся высокой напряжённостью, требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности России на море.