"Мэни насрать — нэхай сыдить у своему Кыиви, а я на мори": Одесса - кирдык и море

А что это такое происходит? В Одессе начали снимать блокпосты (не везде, конечно), вывозят по ночам тероборону из школ, запустили трамваи по туристическим маршрутам, соединяющим пляжи — от Ланжерона до Аркадии и по Большому фонтану, и открыли прибрежные забегаловки.