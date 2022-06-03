"Мэни насрать — нэхай сыдить у своему Кыиви, а я на мори": Одесса - кирдык и море

А что это такое происходит? В Одессе начали снимать блокпосты (не везде, конечно), вывозят по ночам тероборону из школ, запустили трамваи по туристическим маршрутам, соединяющим пляжи — от Ланжерона до Аркадии и по Большому фонтану, и открыли прибрежные забегаловки.
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