Некоторое время назад главарь киевского режима Владимир Зеленский удивил всех своим заявлением. По его словам, потери Украины с начала войны с Россией составляют около 50 тыс.
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