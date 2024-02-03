Сирия и Ирак сообщили о последствиях ударов США

Минобороны Сирии заявило о погибших и пострадавших при ночных ударах США Власти Сирии заявили о гибели нескольких человек, в том числе мирных жителей, а в Ираке предупредили о «тяжелых последствиях для региона».
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