Пограничники за месяц изъяли у браконьеров свыше 10 тонн рыбы

В октябре пограничники пресекли 74 факта браконьерства. Об этом сообщает Пограничная служба КНБ РК. У браконьеров изъяли 186 километров сетей, пять единиц плавсредств, 898 рыбин осетровых пород общим весом 5 429 килограммов, 2 575 рыбин частиковых пород общим весом 5107 килограммов и 3700 ракообразных общим весом 700 килограммов.