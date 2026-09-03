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Царьград

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Сергей Лавров напомнил о задачах Путина на Украине в 2024 году

Сергей Лавров напомнил о задачах Путина на Украине в 2024 году

Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме напомнил, что в 2024 году Владимир Путин озвучил принципы разрешения конфликта на Украине, включая задачи по демилитаризации и денацификации.

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