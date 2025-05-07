Этот день навсегда в памяти: как советские люди встречали новость об окончании войны – все породнились в одночасье Ольга БезродняяДень, когда время замерло, потому люди ждали важное сообщение об окончании войны.
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