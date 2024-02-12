«Адмирал» показал форму, посвященную китайскому Новому году

Игроки владивостокского клуба проведут 4 домашних матча в синих джерси с изображением символа года. «Встречаем Восточный Новый год на льду! Владивосток и азиатская культура всегда шли рука об руку, и теперь эта связь находит отражение на льду.
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