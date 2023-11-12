Кольский полуостров, полуостров Рыбачий, мыс Немецкий

одна из наиболее посещаемых локаций на полуострове Рыбачьем - мыс Немецкий. вершина мыса представляет собой небольшой кусочек суши, с темным песком и скалами черного цвета, о который разбиваются ледяные волны Баренцева моря, можно сказать - Северного Ледовитого океана вблизи, скалы представляют собой совсем фантастическое зрелище кстати, мыс имеет и другое название, более древнее - мыс Кегор.