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Халеп дала интервью румынскому «Евроспорту». Сейчас она временно отстранена от тура за допинг

Халеп дала интервью румынскому «Евроспорту». Сейчас она временно отстранена от тура за допинг

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп дала интервью румынскому «Евроспорту». Разговор пока не опубликован, о его содержании тоже не сообщается.

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