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Правительство РФ отменило для репатриантов экзамен по русскому языку

Правительство РФ отменило для репатриантов экзамен по русскому языку

РИАМО - 17 фев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому меняются условия для участия в госпрограмме добровольного переселения в Россию проживающих за рубежом соотечественников.

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