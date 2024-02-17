Правительство РФ отменило для репатриантов экзамен по русскому языку

РИАМО - 17 фев. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому меняются условия для участия в госпрограмме добровольного переселения в Россию проживающих за рубежом соотечественников.
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