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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Смотрели игру «Зенит» – «Ростов» всей командой. Постараемся повторить финты Глушенкова на сборах СКА»

«Вчера смотрели всей командой игру «Зенит» – «Ростов». Постараемся повторить финты Максима Глушенкова на сборах СКА», – написал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг.

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