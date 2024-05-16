Переговоры России и Китая начались с особого символа. Впереди - самый важный момент: Последний раз такое было в феврале 2022

Переговоры России и Китая начались с особого символа, который не многие заметили. Китаевед Вавилов отметил, что впереди - самый важный момент, который кроется в заявлении лидеров двух стран относительно сегодняшней политической обстановки.
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