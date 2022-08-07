Мэрский бунт. Что не поделили градоначальники с Зеленским?

После публикации The Washington Post о конфликте между командой президента Украины Владимира Зеленского и мэрами некоторых крупных городов страны, стало понятно, что даже боевые действия не в состоянии отвлечь украинских политиков от распила денег.
После публикации The Washington Post о конфликте между командой президента Украины Владимира Зеленского и мэрами некоторых крупных городов страны, стало понятно, что даже боевые действия не в состоянии отвлечь украинских политиков от распила денег.
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