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Мэрский бунт. Что не поделили градоначальники с Зеленским?

Мэрский бунт. Что не поделили градоначальники с Зеленским?

После публикации The Washington Post о конфликте между командой президента Украины Владимира Зеленского и мэрами некоторых крупных городов страны, стало понятно, что даже боевые действия не в состоянии отвлечь украинских политиков от распила денег.

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