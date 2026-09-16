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Журнал «Профиль»

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Саудовская Аравия отменит часть поставок нефти в Европу – Reuters

По данным агентства Reuters, ссылающегося на три источника, Эр-Рияд уведомил своих европейских клиентов о том, что "некоторые поставки сырой нефти в конце сентября будут отменены".

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