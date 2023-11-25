Театр абсурда
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Театр абсурда

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Накажут и депортируют: азербайджанцы, оскорблявшие русских, узнали, что продаются не все

Следком во Владимире задержал мигранта, который оскорбил сделавшую ему замечание женщину с ребенком и угрожал ей.

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Комментарии
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Валерий Кондратьев
В России полиция неспеша, но всё же начинает принимать меры по уже случившемуся преступлению, а на предупреждение преступлений не реагирует.
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11 час.
A
Andrey
Как начальник отреагировал на отъезд подчинённых из первого наряда?
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11 час.
salnikovoleg salnikov
да скорее всего сам-же им это и приказал сделать. чурки в первую очередь мусорское начальство прикармливают. а что до этого азерботского шалмана - бутылка бензина навсегда решила-бы эту проблему.
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11 час.

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