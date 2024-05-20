Миллер: МУС имеет право на преследование России, не не Израиля

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля.
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