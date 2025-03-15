БлокнотРУ Блогер-историк Александр Картавых обратил внимание на фотографии из столицы Таджикистана, города Душанбе.
«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов
Комментарии
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света челюбеева
Да,именно из кишлаков и аулов приезжают,и не к нам,а к своим друзьям и родственникам,которые обосновались в России. Им выгодно ходить в хиджабах с бородами,чтобы их можно своим распознать. Они группируются,работают уже и в медицине,и в торговле,и в общепите,друг друга поддерживают.А мы?
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5 час.
Сергей Киселев
Да, Михалыч! Зришь в КОРЕНЬ! В т.ч. браться(и уже давно) надо за чиновников! И сменить Колокольцева, а поставить главой МВД - Жогу... или честного воина с СВО!
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2 час.
Юрий Белов
И правда - посмотреть на въехавших пришельцев у нас - ОДНИ БАНДИТСКИЕ РОЖИ ! Кто на границе их пропускает ?! Какие твари их тут легализуют ?! Вся мразь оттуда прётся сюда ! Там они в розыске небось - а тут прячутся и продолжают совершать преступления ! За то что они позволяют себе здесь - дома их свои же порвали бы ! Тут получается - можно ВСЁ ?!
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49 мин.
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