Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Ингерман Ланская
    не в "тюрьме народов" живём, а в РОССИИ!!! а в России живут свободные люди и имеют право путешествовать и жить по все...«Добавь про дочь ...
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    ваши дети - рукожопые, потому им спорт не доступен. А нормальные дети в России ходят в спортивные секции Бесплатно!!!«Добавь про дочь ...

«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов

«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов

БлокнотРУ Блогер-историк Александр Картавых обратил внимание на фотографии из столицы Таджикистана, города Душанбе.

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Комментарии
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света челюбеева
Да,именно из кишлаков  и аулов приезжают,и не к нам,а к своим друзьям и родственникам,которые  обосновались в России. Им выгодно ходить в хиджабах с бородами,чтобы их можно своим распознать. Они группируются,работают уже и в медицине,и в торговле,и в общепите,друг друга поддерживают.А мы?
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5 час.
Сергей Киселев
Да,  Михалыч!  Зришь  в  КОРЕНЬ!  В  т.ч. браться(и  уже  давно)  надо  за  чиновников!  И  сменить  Колокольцева,  а  поставить  главой  МВД - Жогу... или  честного  воина с  СВО!
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2 час.
Юрий Белов
И правда - посмотреть на въехавших пришельцев у нас - ОДНИ БАНДИТСКИЕ РОЖИ ! Кто на границе их пропускает ?! Какие твари их тут легализуют ?! Вся мразь оттуда прётся сюда ! Там они в розыске небось - а тут прячутся  и продолжают совершать преступления ! За то что они позволяют себе здесь - дома их свои же порвали бы ! Тут получается - можно ВСЁ ?!
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49 мин.
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