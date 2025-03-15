«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов

света челюбеева Да,именно из кишлаков и аулов приезжают,и не к нам,а к своим друзьям и родственникам,которые обосновались в России. Им выгодно ходить в хиджабах с бородами,чтобы их можно своим распознать. Они группируются,работают уже и в медицине,и в торговле,и в общепите,друг друга поддерживают.А мы?

Сергей Киселев Да, Михалыч! Зришь в КОРЕНЬ! В т.ч. браться(и уже давно) надо за чиновников! И сменить Колокольцева, а поставить главой МВД - Жогу... или честного воина с СВО!