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Татар-информ

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Труженику тыла из Буинского района Татарстана исполнилось 95 лет

Труженику тыла из Буинского района Татарстана исполнилось 95 лет

Фото из личного архива Труженик тыла Анвер Кукушкин из Буинского района Татарстана отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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