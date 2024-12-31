Си Цзиньпин: В Китае наблюдается наплыв новых отраслей, форматов и моделей бизнеса

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Наращивание производительных сил нового качества с учетом местных условий привело к наплыву новых отраслей, форматов и моделей бизнеса, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с новогодним обращением по случаю наступления 2025 года.