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Тото Вольфф: «Леклер мог дернуть ручник в конце Гран-при Абу-Даби, но не стал. Это показывает характер гонщика»

«Феррари» уступила «Мерседесу» три очка в Кубке конструкторов. На Гран-при Абу-Даби вторым финишировал Шарль Леклер, третьим стал Джордж Расселл, а на четвертую позицию из-за штрафа опустился пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

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