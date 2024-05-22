В преддверии летних каникул начальник Госавтоинспекции Кировграда проводит со школьниками беседы по правилам дорожного движения

В рамках проводимого комплекса профилактических мероприятий «Внимание, дети !» начальник отделения ГИБДД Кировграда майор полиции Василий Анищенков в школе № 17 поселка Левиха провел беседы с детьми, разъясняя им правила дорожного движения и важность соблюдения мер безопасности при переходе проезжей части и во дворах.