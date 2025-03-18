Менеджер AMD сообщает о 45%-ной доле на розничном рынке графических процессоров в Японии

Недавно компания AMD провела в Акихабаре (Токио) мероприятие под названием «Весенний запуск новых продуктов», на котором собрались влиятельные лица и представители партнеров, чтобы продемонстрировать и прокомментировать новейшие предложения Radeon RX 9000 и Ryzen 9000X3D.