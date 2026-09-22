Friends Don’t Let Friends Wear Dow Hats Submitted by QTR's Fringe Finance At some point, probably sooner than most people think, the Dow Jones Industrial Average is going to hit 100,000.
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