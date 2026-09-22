Zero Hedge
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Zero Hedge

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Friends Don’t Let Friends Wear Dow Hats

Friends Don’t Let Friends Wear Dow Hats

Friends Don’t Let Friends Wear Dow Hats  Submitted by QTR's Fringe Finance At some point, probably sooner than most people think, the Dow Jones Industrial Average is going to hit 100,000.

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