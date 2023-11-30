МО РФ: cилы ПВО уничтожили пять БПЛА в районах четырех населенных пунктов ЛНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской группировки "Запад" огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Луганской народной республике (ЛНР).
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