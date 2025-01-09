Палата представителей США приняла закон о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) в ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии