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Палата представителей США приняла закон о санкциях против МУС

Палата представителей США приняла закон о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) в ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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