В России «общественники» призвали запретить «Сказку о мертвой царевне» за якобы намеки на гомосексуализм

Несколько дней назад «Российские общественники» обратились в Министерство культуры РФ с просьбой запретить использование сказки Александра Сергеевича Пушкина «История о мёртвой царевне и семи богатырях» в целях пропаганды ЛГБТ* .
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