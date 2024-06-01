Кому пересчитают алименты, кто получит прибавку к пенсии и за какой документ уволят чиновников: законы июня

Проводник всегда прав? Кто ответит за безопасность туристов, кому пересчитают алименты и почему некоторых чиновников ждёт увольнение? Ответы на эти вопросы «Крымская газета» выяснила, изучив законодательные нововведения июня.
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