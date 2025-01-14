Первый матч после рождения дочери: Медведев стартует на Australian Open. LIVE

Australian Open. Мужчины. 1-й круг. Касидит Самрей — Даниил Медведев. ОНЛАЙН В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев играет с 418-й ракеткой мира — Касидитом Самреем из Таиланда.
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