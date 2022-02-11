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«Сиэтл» вернул Чоловски, забрав его с драфта отказов «Вашингтона». «Кэпиталс» так же взяли защитника в октябре

«Сиэтл» забрал защитника Денниса Чоловски с драфта отказов «Вашингтона».  Таким образом, 23-летний игрок вернулся в команду, выбравшую его летом на драфте расширения из «Детройта».

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