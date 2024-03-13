Собянин утвердил программу создания в колледжах 10 тыс дополнительных мест для москвичей

Будет удовлетворен спрос школьников на получение перспективных и востребованных профессий В Москве утверждена программа, в рамках которой в колледжах города организуют 10 тысяч дополнительных бюджетных мест для выпускников 9-х классов школ.
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