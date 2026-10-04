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Царьград

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Итальянец Мальдера стал первым иностранным тренером Украины

Итальянец Мальдера стал первым иностранным тренером Украины

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавил сборную Украины 18 мая 2026 года, став первым иностранным тренером в истории команды.

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