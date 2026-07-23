Россиян предупредили о скрытых опасностях на даче

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Клещи и грызуны на даче могут таить опасность — переносить множество серьезных инфекций. О скрытых угрозах на загородном участке предупредил россиян ведущий эксперт CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, его слова передает РИА Новости.