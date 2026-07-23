Россиян предупредили о скрытых опасностях на даче

Клещи и грызуны на даче могут таить опасность — переносить множество серьезных инфекций. О скрытых угрозах на загородном участке предупредил россиян ведущий эксперт CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, его слова передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии