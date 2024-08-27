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Пентагон сделал важное заявление касательно ограничений на удары ВСУ по России

Пентагон сделал важное заявление касательно ограничений на удары ВСУ по России

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сделал важное заявление касательно ограничений на удары ВСУ по России.

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