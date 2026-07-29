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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Воробьев о том, что Киселевич не заиграл в НХЛ: «Сейчас такой тренд, что туда если и берут иностранцев среди защитников, то больше атакующего плана»

Бывший тренер сборной России Илья Воробьев высказался о том, что Богдан Киселевич не заиграл в НХЛ.

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