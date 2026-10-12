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Царьград

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«Хохломская роспись» должна 2,5 млн за газ, но получила контракты на 12 млн

«Хохломская роспись» должна 2,5 млн за газ, но получила контракты на 12 млн

Семёновское предприятие задолжало 2,5 миллиона рублей за газ и тепловую энергию, из-за чего в начале октября в отношении него начали исполнительное производство.

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