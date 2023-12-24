В МИД ЦАР хотят, чтобы зерно из РФ в Африку дошло как можно быстрее

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республике (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила, что страна предпринимает все необходимые меры для того, чтобы зерно, направленное африканским государствам из России, дошло до них как можно быстрее.
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