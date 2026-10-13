Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на подростка в Москве

Председатель СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на подростка в Москве

В социальных медиа сообщается о нападении на 17-летнего подростка в поселке Знамя Октября в Новой Москве.

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