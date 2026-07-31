Западный Берег и сектор Газа: по меньшей мере два человека получили ранения после удара израильского беспилотника по группе возле мечети Хадиджа в северной части города Газа, по состоянию на полдень по местному времени.
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