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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккенна не просил у О’Нилла разрешения взять 92-й номер в «Торонто». Джефф сказал, что пошутил, заявив об этом ранее: «Просто хотел развлечься в соцсетях»

Первый номер драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна не просил разрешения у Джеффа О ’Нилла взять 92-й номер в « Торонто ».

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