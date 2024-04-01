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  • дима дубровин
    😎👍😎Махровый цинизм! ...
  • Natalija Osminina
    А что такого он сказал? Он высказал версию, что эти террористы были под какими-то препаратами или чипами.. какая разн..."Чипы в мозгу тер...
  • Natalija Osminina
    Так  зачем их было брать у Крокуса, если им надо было показать своей машиной направление на Украину."Чипы в мозгу тер...

Верховная Рада трупами устилает дорогу к счастью, а Россия готова убить всех врагов

Верховная Рада трупами устилает дорогу к счастью, а Россия готова убить всех врагов

Российское общество может требовать любое наказание за терроризм. Главное, чтобы общество понимало, что оно вводит закон не для кого-то, а для себя лично И ужесточение закона может угрожать непредсказуемыми последствиями не для кого-то абстрактного, а лично для тебя, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Да, есть законы экономики, что без мигрантов не обойтись.&quot;-  пора менять старую парадигму. Как щас помню эти страхи перед роботизацией.. &quot;а как же трудяги??? Безработных же куча будет&quot;!! И ведь, правда, в Китае лет 6 назад начали активно внедрять роботов на призводство- в результате десятки тысяч безработных, возмущения народа--- на этом ВСЁ, прогресс приостановлен. А чё сейчас в России? Может уже ПРИШЛО ВРЕМЯ внедрять новые технологии? Раз такая безнадега- без мигрантов никак))) Или башку напрочь отбило? Да нет, скорее башка занята другим - работают на клан исламистов. Эти проплаченные кланом твари остановили роботизацию, лишь бы затащить в Россию всякий среднеазиатский мусор ( среди приехавших мигрантов минимум 80% мусора, отторгаемого своими странами, тогда как основное ядро этих республик счастливо трудится на своей родине). А для чего? Чисто сговор сионистов с исламистами, в котором каждый клан преследует свою выгоду. Но объединялись они в истории очень часто. Поскольку по большому счету, мусульмане это часть иудейского народа.
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4 час.
Natalija Osminina
Смертная казнь в военное время - это НЕИЗБЕЖНОСТЬ.
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4 час.

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