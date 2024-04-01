Верховная Рада трупами устилает дорогу к счастью, а Россия готова убить всех врагов

Natalija Osminina

"Да, есть законы экономики, что без мигрантов не обойтись."- пора менять старую парадигму. Как щас помню эти страхи перед роботизацией.. "а как же трудяги??? Безработных же куча будет"!! И ведь, правда, в Китае лет 6 назад начали активно внедрять роботов на призводство- в результате десятки тысяч безработных, возмущения народа--- на этом ВСЁ, прогресс приостановлен. А чё сейчас в России? Может уже ПРИШЛО ВРЕМЯ внедрять новые технологии? Раз такая безнадега- без мигрантов никак))) Или башку напрочь отбило? Да нет, скорее башка занята другим - работают на клан исламистов. Эти проплаченные кланом твари остановили роботизацию, лишь бы затащить в Россию всякий среднеазиатский мусор ( среди приехавших мигрантов минимум 80% мусора, отторгаемого своими странами, тогда как основное ядро этих республик счастливо трудится на своей родине). А для чего? Чисто сговор сионистов с исламистами, в котором каждый клан преследует свою выгоду. Но объединялись они в истории очень часто. Поскольку по большому счету, мусульмане это часть иудейского народа.