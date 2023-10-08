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Залужный: Милли повлиял на решение Байдена поддержать Украину

Залужный: Милли повлиял на решение Байдена поддержать Украину

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли оказал влияние на решение американского президента Джозефа Байдена поддерживать Украину во время конфликта с Россией.

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