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Травля в школе, проблемы с законом и шизофрения: Звезда «Звёздных войн» бросил кино, хотя мог стать великолепным актёром

Травля в школе, проблемы с законом и шизофрения: Звезда «Звёздных войн» бросил кино, хотя мог стать великолепным актёром

К знаменитой космоопере «Звездные войны» можно относиться совершенно по разному. Фанаты оригинальной трилогии недовольно бурчали, когда сняли трилогию приквелов… а теперь и те и другие осуждают трилогию сиквелов от «Дисней».

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