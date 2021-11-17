Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Александр ТАРХАНОВ: Карпин не сказал, что бросает команду... Экс-тренер сборной России - о перспективах Валерия Карпина и его команды

Александр ТАРХАНОВ: Карпин не сказал, что бросает команду... Экс-тренер сборной России - о перспективах Валерия Карпина и его команды

СБОРНАЯ РОССИИ: Тернистый путь в Катар Не пробившись напрямую, сборная России должна завоевывать право сыграть на ЧМ-2022 в стыковых матчах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх