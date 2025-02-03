Минобороны России предлагает изменить категорию годности для болеющих сифилисом

Министерство обороны России разработало проект поправок к Правилам военно-врачебной экспертизы, который позволит признавать к службе людей с некоторыми заболеваниями, такими как сифилис, гипертония и психические расстройства.
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