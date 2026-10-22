Российская армия всё активнее выводит на поле боя безэкипажную технику. Роботизированные танки «Штурм», по словам военного эксперта Бориса Джерелиевского, предназначены для самых опасных миссий, где угроза для экипажа слишком велика.
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