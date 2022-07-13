Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пришла в недоумение после признаний бывшего советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона в планировании госпереворотов в других странах.
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пришла в недоумение после признаний бывшего советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона в планировании госпереворотов в других странах.
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