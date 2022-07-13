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Захарова возмутилась признанием экс-советника Трампа Болтона в подготовке госпереворотов

Захарова возмутилась признанием экс-советника Трампа Болтона в подготовке госпереворотов

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пришла в недоумение после признаний бывшего советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона в планировании госпереворотов в других странах.

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