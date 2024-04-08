Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    А давайте вспомним причину операции США под названием "Буря в пустыне".  Если бы мы не оглядывались, а боролись за св...Почему Россия не ...
  • ninikooo Митусова
    А пусть Начмиддин своему любимому народу ( всем ) сделает гостевую визу в Канаду, пусть они там построят Республику Т...Миграционный цент...
  • Александр Рожков
    Согласен.Пара слов от живу...

Почему Россия не отменит безвиз с Таджикистаном? Два аргумента лоббистов миграции

Почему Россия не отменит безвиз с Таджикистаном? Два аргумента лоббистов миграции

Конец безвиза с Таджикистаном: России бросили вызов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЕ
Валентина Евсеева
Перестать у них покупать   на рынках и харчевнях.
Ответить
1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Меня Якутия порадовала
Ответить
46 мин.
T
Teodor
А давайте вспомним причину операции США под названием &quot;Буря в пустыне&quot;.  Если бы мы не оглядывались, а боролись за свой Народ и свою Страну так же, уже давно бы на южных границах моей Страны не возникало бы возможности открытия второго фронта, не было бы мигрантов и все изучали бы, как говорил В.В. Жириновский, Великий и Могучий Русский Язык.
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх