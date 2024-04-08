Конец безвиза с Таджикистаном: России бросили вызов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана.
Почему Россия не отменит безвиз с Таджикистаном? Два аргумента лоббистов миграции
Комментарии
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ВЕ
Валентина Евсеева
Перестать у них покупать на рынках и харчевнях.
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1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Меня Якутия порадовала
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46 мин.
T
Teodor
А давайте вспомним причину операции США под названием "Буря в пустыне". Если бы мы не оглядывались, а боролись за свой Народ и свою Страну так же, уже давно бы на южных границах моей Страны не возникало бы возможности открытия второго фронта, не было бы мигрантов и все изучали бы, как говорил В.В. Жириновский, Великий и Могучий Русский Язык.
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14 мин.
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