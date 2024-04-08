Почему Россия не отменит безвиз с Таджикистаном? Два аргумента лоббистов миграции

T

Teodor

А давайте вспомним причину операции США под названием "Буря в пустыне". Если бы мы не оглядывались, а боролись за свой Народ и свою Страну так же, уже давно бы на южных границах моей Страны не возникало бы возможности открытия второго фронта, не было бы мигрантов и все изучали бы, как говорил В.В. Жириновский, Великий и Могучий Русский Язык.