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  • Eduard
    НАТО это панацея,что он всех туда тазит? Это сборище уголовников!Зеленский признал...
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Чиновник из ЕС заявил об отсутствии у США конкретного плана по Украине

Чиновник из ЕС заявил об отсутствии у США конкретного плана по Украине

Американские власти в настоящее время не имеют четкого плана по разрешению конфликта на Украине, и Вашингтон рассматривает различные предложения от своих союзников, включая возможность ужесточения санкций против России.

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