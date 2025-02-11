Чиновник из ЕС заявил об отсутствии у США конкретного плана по Украине

Американские власти в настоящее время не имеют четкого плана по разрешению конфликта на Украине, и Вашингтон рассматривает различные предложения от своих союзников, включая возможность ужесточения санкций против России.
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